Какого минимального кол-во информации достаточно, чтобы хранить в двоичном коде иформацию о порядковом номере дня для любого месяца в году? 1)-1 бит 2)- 1 байте 3)- 5 бит 4)- 4 бита

Информатика

Какого минимального кол-во информации достаточно, чтобы хранить в двоичном коде иформацию о порядковом номере дня для любого месяца в году? 1)-1 бит 2)- 1 байте 3)- 5 бит 4)- 4 бита

Автор: Гость