Какого минимального кол-во информации достаточно, чтобы хранить в двоичном коде иформацию о порядковом номере дня для любого месяца в году? 1)-1 бит 2)- 1 байте 3)- 5 бит 4)- 4 бита

Информатика
Какого минимального кол-во информации достаточно, чтобы хранить в двоичном коде иформацию о порядковом номере дня для любого месяца в году? 1)-1 бит 2)- 1 байте 3)- 5 бит 4)- 4 бита
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Автор: Гость
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Гость:
2)-1 байте пацан хе ну че помог
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