Как влияит инстинкт на живых существ?

Гость: Гость:

У каждого человека есть потребности. Базовые - потребность в еде, в безопасности. Иные - потребность в самореализации, желание любить и быть любимым и пр. Человек ищет возможности, чтобы реализовать то, что является для него актуальной потребностью. Если он не прилагает усилий к их реализации, тогда этот человек или погибнет, или перестанет развиваться и приобретет комплекс неврозов. Потребности произошли от инстинктов. Инстинкты свойственны животному миру вообще. Звери не обладают разумом, как люди, но также чувствуют опасность, голод, холод, ведут борьбу за выживание.