Разбор по составу Медлительно
Русский язык
Разбор по составу Медлительно
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Корень - МЕДЛ; суффикс - И; суффикс - ТЕЛЬН; окончание - О; Основа слова: МЕДЛИТЕЛЬН
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