САУ стреляет в направлении блиндажа под углом, соответствующим максимальной дальности полёта снаряда. В блиндаже звук от взрыва упавшего снаряда услышали одновременно со звуком залпа. Какова скорость снаряда и дальность выстрел...

Физика
САУ стреляет в направлении блиндажа под углом, соответствующим максимальной дальности полёта снаряда. В блиндаже звук от взрыва упавшего снаряда услышали одновременно со звуком залпа. Какова скорость снаряда и дальность выстрела, если скорость звука 330 м/с? (Сопротивлением воздуха пренебречь, считайте, что g = 10 м/с^2
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Гость:
20000км/ч потому что это ракета
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