Составьте сочинение на тему Что такое дружба ? Должно начинаться нак : однажды ... Н?? к примеру с вашим другом что то случилось вы помогли ему . Должно быть не меньше 8 предложений
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Составьте сочинение на тему Что такое дружба ? Должно начинаться нак : однажды ... Н?? к примеру с вашим другом что то случилось вы помогли ему . Должно быть не меньше 8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я пошел гулять с собакой,мы пошли в специальный собачий парк с разными препятствиями для собак.Там я встретил мальчика,который также гулял со своей собакой.Ничего не предвещало беды,но тут пришла бродячая собака и начала лаять и бежать за моим нынешним другом.Я не растерялся и достал немного собачьего корму из рюкзака и позвал собаку,на моё удивление она мило повернулась и подошла ко мне,она слизала горстку еды за пару секунд,я был удивлён,что она такая голодная и отдал ей остатки еды,так я познакомился еще с одним 4-ех лапым другом
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