Послушай дела Напиши сколько друзей пришли в гости бетти росс и познакомиться с е?? маму
Английский язык
Послушай дела Напиши сколько друзей пришли в гости бетти росс и познакомиться с е?? маму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они пришли к тебе 2 девочки 1 познакомилась 2я с тобой играла в куклы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
У космосі найбільше таких хімічних елементів,що складаються з А)гідрогену і Оксигену,Б)гелію,аргону,неону В)гідрогену і гелію,Г)нітрогену,гідроге...
Русский язык
Химия
Русский язык
Помогите плииз!!!! Продолжи ряд слов.Укажи среди них неологизмы.Определи происхождение слов-исконно русское или иноязычное. Принтер,картридж,мо...