Послушай дела Напиши сколько друзей пришли в гости бетти росс и познакомиться с е?? маму

Английский язык
Послушай дела Напиши сколько друзей пришли в гости бетти росс и познакомиться с е?? маму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они пришли к тебе 2 девочки 1 познакомилась 2я с тобой играла в куклы
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