Помогите плииз!!!! Продолжи ряд слов.Укажи среди них неологизмы.Определи происхождение слов-исконно русское или иноязычное. Принтер,картридж,модем,..... Маркер,фломастер,степлер,... Кирешки,гамбургер,сэндвич,.....

Русский язык
Помогите плииз!!!! Продолжи ряд слов.Укажи среди них неологизмы.Определи происхождение слов-исконно русское или иноязычное. Принтер,картридж,модем,..... Маркер,фломастер,степлер,... Кирешки,гамбургер,сэндвич,.....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продолжи ряд слов.Укажи среди них неологизмы.Определи происхождение слов-исконно русское или иноязычное. Принтер,картридж,модем,..... Маркер,фломастер,степлер,... Кирешки,гамбургер,сэндвич,.....
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