Помогите пожалуйста!!!!! Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р без второ?? 40 р без третьей 38 р без чертвёртой 36 р. Сколько стоит каждая книга?

Математика
Помогите пожалуйста!!!!! Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р без второ?? 40 р без третьей 38 р без чертвёртой 36 р. Сколько стоит каждая книга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)42+40+38+36 = 156 – тройная стоимость всех книг 2) 156:3=52 рублей стоят все книги 3) 52-42=10 – рублей стоит первая книга 4)52-40=12 - рублей стоит вторая книга 5)52-38=14 - рублей стоит третья книга 6)52-36=16 -рублей стот четвертая книга Проверка: 10+12+14+16=52 рубля Ответ: 10 рублей стоит первая книга,12 рублей стоит вторая книга,14 рублей стоит третья книга,16 рублей стот четвертая книга.
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