Помогите пожалуйста!!!!! Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р без второ?? 40 р без третьей 38 р без чертвёртой 36 р. Сколько стоит каждая книга?

Математика

Помогите пожалуйста!!!!! Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р без второ?? 40 р без третьей 38 р без чертвёртой 36 р. Сколько стоит каждая книга?

Автор: Гость