Мне надо 20 слов наречий! Помогите я 4 класс нужно 20 наречий для д.з.
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Мне надо 20 слов наречий! Помогите я 4 класс нужно 20 наречий для д.з.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстро , резко , сильно, грубо, мощно , медленно , рискованно , обдуманно , угрюмо , легко , звонко , тихо . Все эти слова отвечают на вопрос как ?
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