Моторная лодка проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч. и такое же расстоя??ие по течению реки за 5 ч. какое время поторебуется что бы проплыть такое расстояние по реке на плоту

Математика

Моторная лодка проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч. и такое же расстоя??ие по течению реки за 5 ч. какое время поторебуется что бы проплыть такое расстояние по реке на плоту

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