Моторная лодка проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч. и такое же расстоя??ие по течению реки за 5 ч. какое время поторебуется что бы проплыть такое расстояние по реке на плоту
Математика
Моторная лодка проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч. и такое же расстоя??ие по течению реки за 5 ч. какое время поторебуется что бы проплыть такое расстояние по реке на плоту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-5=1часов (ты серьёзно?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первым рулоне 27 метров ткани а во втором в 3 раза больше чем во втором а в третьем н?? 42 метров меньше чем во втором Сколько метров ткани в 3 рул...
Английский язык
Русский язык
Составьте рассказ ,жалобы парты он должен начинаться так .я парта сейчас я вам рас??кажу свою историю