Первым рулоне 27 метров ткани а во втором в 3 раза больше чем во втором а в третьем н?? 42 метров меньше чем во втором Сколько метров ткани в 3 рулонах

Математика

Первым рулоне 27 метров ткани а во втором в 3 раза больше чем во втором а в третьем н?? 42 метров меньше чем во втором Сколько метров ткани в 3 рулонах

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