Первым рулоне 27 метров ткани а во втором в 3 раза больше чем во втором а в третьем н?? 42 метров меньше чем во втором Сколько метров ткани в 3 рулонах
Математика
Первым рулоне 27 метров ткани а во втором в 3 раза больше чем во втором а в третьем н?? 42 метров меньше чем во втором Сколько метров ткани в 3 рулонах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 умножить на 3=71м во втором 71-42=29м в третьем 27+29+71=127 м в трёх
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Составьте рассказ ,жалобы парты он должен начинаться так .я парта сейчас я вам рас??кажу свою историю