слово домик разобрать по составу
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слово домик разобрать по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Домик . Дом - корень . Ик - суффикс . - нулевое окончание . Домик - основа .
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