Карлсону подарили 6 шоколадок с орехами и шоколадок с изюмом на 4 больше Сколько всего шоколадок подарили карлсону

Математика
Карлсону подарили 6 шоколадок с орехами и шоколадок с изюмом на 4 больше Сколько всего шоколадок подарили карлсону
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шоколадок с изюмом- 6+4=10 6+10=16 штук
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