Карлсону подарили 6 шоколадок с орехами и шоколадок с изюмом на 4 больше Сколько всего шоколадок подарили карлсону

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Карлсону подарили 6 шоколадок с орехами и шоколадок с изюмом на 4 больше Сколько всего шоколадок подарили карлсону

Автор: Гость