Наука изучающая звёздное небо
Окружающий мир
Наука изучающая звёздное небо
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Гость:
Звездная астрономия (часть общей астрономии)
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