Напишите процесс диссоциации следующих веществ Na3PO4 , LiOH , H2SO4
Химия
Напишите процесс диссоциации следующих веществ Na3PO4 , LiOH , H2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
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Na3PO4 =Na+Na2PO4 Na2PO4=Na+NAPO4 NaPO4=Na+PO4 -------------------------- Na2PO4= 3Na+ PO4 LIOH= LI+OH H2SO4= H+ HSO4 HSO4= H+SO4 -------------------------- H2SO4= 2H+SO4
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