Срочно!!! помогите пожалуйста Составьте электронно-ионное уравнение K2MgO4+K2S+H2O ---gt; MgO2+S+KOH

Химия
Срочно!!! помогите пожалуйста Составьте электронно-ионное уравнение K2MgO4+K2S+H2O ---gt; MgO2+S+KOH
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2MnO4 + K2S + 2H2O = MnO2 + S + 4KOHMn(+6) +2e = Mn(+4)  1   ок-ль, в-иеS(-2) -2e = S(0)          1   в-ль, ок-ие

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