Срочно!!! помогите пожалуйста Составьте электронно-ионное уравнение K2MgO4+K2S+H2O ---gt; MgO2+S+KOH
Химия
Срочно!!! помогите пожалуйста Составьте электронно-ионное уравнение K2MgO4+K2S+H2O ---gt; MgO2+S+KOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2MnO4 + K2S + 2H2O = MnO2 + S + 4KOHMn(+6) +2e = Mn(+4) 1 ок-ль, в-иеS(-2) -2e = S(0) 1 в-ль, ок-ие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите плииз!!!! Продолжи ряд слов.Укажи среди них неологизмы.Определи происхождение слов-исконно русское или иноязычное. Принтер,картридж,мо...
Математика
Карлсону подарили 6 шоколадок с орехами и шоколадок с изюмом на 4 больше Сколько всего шоколадок подарили карлсону
Окружающий мир