У космосі найбільше таких хімічних елементів,що складаються з А)гідрогену і Оксигену,Б)гелію,аргону,неону В)гідрогену і гелію,Г)нітрогену,гідрогену і гелію

Химия
У космосі найбільше таких хімічних елементів,що складаються з А)гідрогену і Оксигену,Б)гелію,аргону,неону В)гідрогену і гелію,Г)нітрогену,гідрогену і гелію
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