НАПИШИТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЩЕНКОВ
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НАПИШИТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЩЕНКОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внимание!Продажа породистых щенков! Совсем не дорого всего 200руб,совсем самостоятельные и приручены к лотку! У собаки есть сертификат на все прививки! Спешите!Всего один мальчик и три девочки! Малышам нужен уютный дом и заботливые руки! Номер телефона:(например)6486258847
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