Распространите пожалуйста предложения деепричастиями оборотами: Но вот наступа??т вечер. Садится солнце.

Русский язык

Распространите пожалуйста предложения деепричастиями оборотами: Но вот наступа??т вечер. Садится солнце.

Автор: Гость