Распространите пожалуйста предложения деепричастиями оборотами: Но вот наступа??т вечер. Садится солнце.
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Распространите пожалуйста предложения деепричастиями оборотами: Но вот наступа??т вечер. Садится солнце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но вот, спустя несколько часов упорной работы, наступает вечер. Садится солнце, освещая последними лучами лесную поляну.
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