9/10×7/8×5/6 3/25×5/6×10/9 3/8×2/15×20/72 Решите произведение
Математика
9/10×7/8×5/6 3/25×5/6×10/9 3/8×2/15×20/72 Решите произведение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/10×7/8×5/6=21/32 3/25×5/6×10/9=1/9 3/8×2/15×20/72=1/72
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