Какие числа ввели в машину? вычисли столбиком. 2 класс

Математика
Какие числа ввели в машину? вычисли столбиком. 2 класс
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Гость:
Да ото я в 7 классе пж дай фото
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