Анализ монолога Самсона Вырина из "Станционный смотритель" А.С. Пушкина

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Анализ монолога Самсона Вырина из "Станционный смотритель" А.С. Пушкина
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Болдинская осень в творчестве А.С. Пушкина стала по-настоящему «золотой», так как именно в это время созданы им многие произведения. Среди них «Повести Белкина». В письме другу П. Плетневу Пушкин писал: «... Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется». Хронология создания этих повестей выглядит следующим образом: 9 сентября закончен «Гробовщик», 14 сентября — «Станционный смотритель», 20 сентября — «Барышня-крестьянка», после почти месячного перерыва написаны две последние повести: «Выстрел» — 14 октября и «Метель» — 20 октября. Цикл «Повестей Белкина» явился первым завершенным прозаическим творением Пушкина. Пять повестей были объединены вымышленным лицом автора, о котором «издатель» рассказал в предисловии. Мы узнаем, что П.П. Белкин родился «от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхино». «Был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой; лицом был бел и худощав». «Вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось... видеть его навеселе..., к женскому полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая». Осенью 1828 года этот симпатичный персонаж «занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер...». В конце октября 1831 года «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» были опубликованы. Предисловие завершалось словами: «Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие. А.П.». Эпиграф ко всем повестям, взятый из фонвизинского «Недоросля» (Г-жа Простакова: «То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник». Скотинин: «Митрофан по мне»), говорит о народности и простоте Ивана Петровича. Он собрал эти «простые» повести, причем записал их от разных рассказчиков («Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А.Г. Н., «Выстрел» подполковником И.Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б.В., «Метель» и «Барышня» девицею К.И. Т.), обработав их по своему умению и усмотрению. Таким образом, Пушкин как настоящий автор повестей скрывается за двойной цепочкой простодушных рассказчиков, и это дает ему большую свободу повествования, создает немалые возможности для комизма, сатиры и пародии и в то же время позволяет выразить свое отношение к этим историям. С полным обозначением имени настоящего автора, Александра Сергеевича Пушкина, они вышли в свет в 1834 году. Создавая в этом цикле незабываемую галерею образов, живущих и действующих в российской провинции, Пушкин с доброй улыбкой и юмором рассказывает о современной России. Работая над «Повестями Белкина», Пушкин так обозначил одну из своих главных задач: «Языку нашему надобно воли дать более (разумеется, сообразно с духом его)». И когда автора повестей спросили, кто же этот Белкин, Пушкин ответил: «Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно». Повесть «Станционный смотритель» занимает значительное место в творчестве А.С. Пушкина и имеет большое значение для всей русской литературы. В ней едва ли не впервые изображены жизненные невзгоды, боль и страдание того, кого называют «маленьким человеком». С нее начинается в русской литературе тема «униженных и оскорбленных», которая познакомит с добрыми, тихими, страдающими героями и позволит увидеть не только кротость, но и величие их душ и сердец. Эпиграф взят из стихотворения П.А. Вяземского «Станция» («Коллежский регистратор,/ Почтовой станции диктатор»), Пушкин изменил цитату, назвав станционного смотрителя «коллежским регистра-тором» (низший гражданский чин в дореволюционной России), а не «губернским регистратором», как это было в оригинале, так как этот чином выше. Род, жанр, творческий метод
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