Помогите пожалуйста Хамдам задумал число. Если к нему прибавить 45 и полученную су??му увеличить на 32,то получится 84.Какое число задумал Хамдам.

Математика
Помогите пожалуйста Хамдам задумал число. Если к нему прибавить 45 и полученную су??му увеличить на 32,то получится 84.Какое число задумал Хамдам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+45+32=84 x=84-77 x=7 ответ:Хадам задумал число 7
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