Помогите пожалуйста Хамдам задумал число. Если к нему прибавить 45 и полученную су??му увеличить на 32,то получится 84.Какое число задумал Хамдам.

Математика

Помогите пожалуйста Хамдам задумал число. Если к нему прибавить 45 и полученную су??му увеличить на 32,то получится 84.Какое число задумал Хамдам.

Автор: Гость