Заполните таблицу пожалуйста,срочно нужно!!!

География
Заполните таблицу пожалуйста,срочно нужно!!!
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Гость:
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