Living room, is, nice, There, a, his, house, in. составь предложение
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Living room, is, nice, There, a, his, house, in. составь предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There is a nice living room in his house))
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