Мотоциклист ехал 3 ч по проселочной дороге и 2 ч по шоссе, скорость м. на шоссе больше на 10км/ч, с какой скоростью м. ехал на шоссе и на прос. дороге

Математика
Мотоциклист ехал 3 ч по проселочной дороге и 2 ч по шоссе, скорость м. на шоссе больше на 10км/ч, с какой скоростью м. ехал на шоссе и на прос. дороге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При условии если обе дороги были равны. 3х=2(х+10) 3х=2х+20 х=20 _____ 1)20 км/ч по проселочной дороге; 2)20+10=30км/ч по шоссе
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