Мотоциклист ехал 3 ч по проселочной дороге и 2 ч по шоссе, скорость м. на шоссе больше на 10км/ч, с какой скоростью м. ехал на шоссе и на прос. дороге

Математика

Мотоциклист ехал 3 ч по проселочной дороге и 2 ч по шоссе, скорость м. на шоссе больше на 10км/ч, с какой скоростью м. ехал на шоссе и на прос. дороге

Автор: Гость