Как понять что такое Генуя?
История
Как понять что такое Генуя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ге́нуя это город в Италии, главный город провинции Генуя и региона Лигурия.
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