На стороне AB квадрата ABCD взята точки K : AK=BK .Докажите,что треугольник CDK - равнобедр??нный .

Математика
На стороне AB квадрата ABCD взята точки K : AK=BK .Докажите,что треугольник CDK - равнобедр??нный .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АК = ВК Значит точка К делит сторону АВ пополам Значит угол ВКС = углу АКD СD-основание треугольника DКС Следовательно КD=КС Если у треугольника 2 стороны равны, то он равнрбедренный
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