Поставить знаки препинания Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на ??тот раз Ох уже девятый час Не успел собрать портфель Что же делать мне теперь Я же в школу опоздаю Что мне будет Представляю Почему...
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Поставить знаки препинания Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на ??тот раз Ох уже девятый час Не успел собрать портфель Что же делать мне теперь Я же в школу опоздаю Что мне будет Представляю Почему же я проспал До утра опять читал Но сегодня лягу рано Правда правда без обмана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это что ещё за звон? ну конечно, телефон! ну и что на этот раз? ох, уже девятый час. не успел собрать портфель, что же делать мне теперь? я же в школу опоздаю, что мне будет? представляю... почему же я проспал? до утра опять читал. но сегодня лягу рано, правда, правда, без обмана!
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