Поставить знаки препинания Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на ??тот раз Ох уже девятый час Не успел собрать портфель Что же делать мне теперь Я же в школу опоздаю Что мне будет Представляю Почему...

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Поставить знаки препинания Это что еще за звон Ну конечно телефон Ну и что на ??тот раз Ох уже девятый час Не успел собрать портфель Что же делать мне теперь Я же в школу опоздаю Что мне будет Представляю Почему же я проспал До утра опять читал Но сегодня лягу рано Правда правда без обмана

Автор: Гость