Нужно выполнить действие до буквы г
Математика
Нужно выполнить действие до буквы г
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347 г)16/28 больше 4/7 348 г)3/4+2/5=1целая3/20
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