Хомяк любят овёс, ячмень, хлеб, мясо. Они не отказываются и от крупы, сушёных фруктов, яиц. Нужны им и витамины -свежие овощи, фрукты. Подчеркни в первом и вовтором предложениях главные члены.

Русский язык

Хомяк любят овёс, ячмень, хлеб, мясо. Они не отказываются и от крупы, сушёных фруктов, яиц. Нужны им и витамины -свежие овощи, фрукты. Подчеркни в первом и вовтором предложениях главные члены.

Автор: Гость