Решите уравниние 6м+м-35=21

Математика
Решите уравниние 6м+м-35=21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7м=56 м=56:7 м=8(легкий пример:)
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