Что не требуется для прорастания семян? тепло, вода, свет, воздух
Окружающий мир
Что не требуется для прорастания семян? тепло, вода, свет, воздух
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Ответ: Тепло т.к тепло не влияет не на какие факторы, растение не поглощает тепло Понравился ответ? Нажми "Спасибо" и сделай ответ лучшим!
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