Добрые слова ипожелания школе

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Добрые слова ипожелания школе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя дорогая школа! Я благодарен тебе за то, что ты дала мне много знаний. Я желаю чтобы в нашей школе было много отличников и одарённых детей. Я очень уважаю наших учителей и хотел бы передать им слова благодарности за упорную работу.
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