Добрые слова ипожелания школе

Гость: Гость:

Моя дорогая школа! Я благодарен тебе за то, что ты дала мне много знаний. Я желаю чтобы в нашей школе было много отличников и одарённых детей. Я очень уважаю наших учителей и хотел бы передать им слова благодарности за упорную работу.