Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Что за слово:по'е..?
Русский язык
Что за слово:по'е..?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово - поёт Транскрипция - [ п а й' о т]
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Почему продолжительность трудового времени установлена правительством рф
Ответить
Химия
Определите валентность хлора в соединениях : HCl, Cl2O7, HClO, HClO2, HClO4
Ответить
География
Тип питание реки Магдалена
Ответить
Химия
Какое количество вещества углекислого газа образуется при разложении 200 г карбон??та кальция
Ответить
Математика
Нарисуй фигуру,состоящую из 6 маленьких треугольников,так ,чтобы её периметр был как можно меньше
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск