Что же О.Генри считает величайшим сокровищем
Алгебра
Что же О.Генри считает величайшим сокровищем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Генри считает самым ценным любовь и внимание друг к другу . "Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы. " Это заключительные стро
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Солнце зашло в 5 часов 40 минут утра, а зашло в 9 часов 15 минут вечера. ВЫчисли продол??ительность этово дня
Алгебра
!!!СРОЧНО ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ !!! !!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! 1. а)0,3*√900= б)√0,64*49(всё под одним ко??нем)= в)√3 в 4 степени *2 в 6 степени(всё по...
Математика
Веревочку длины 1 м и веревочку длины 2 м Алекс разрезал на несколько частей. все части оказались равными по длине. каким немогло оказсться число ч...
Английский язык
География