!!!СРОЧНО ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ !!! !!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! 1. а)0,3*√900= б)√0,64*49(всё под одним ко??нем)= в)√3 в 4 степени *2 в 6 степени(всё под одним корнем)= г)√40*√10 - √20/√5 (дробь)= 2. а)4x2 (маленькая с верху)-20=0 б)...

Гость: Гость:

1. a)√900 = 30 0,3*30=9 б)√(0,64*49)= √0,64 * √49 = 0,8*7=5,6 в)√(3 ⁴ * 2 ⁶)= √ 3⁴ * √2⁶ = 3² * 2³ = 9*8 = 72 г)√40*√10 - √20/√5 = √(40*10) - √(20/5) =√400 - √4 = 20-2 =18 2. Если маленькая сверху - это квадрат, то в таком случае: а)4x²-20=0 4х² = 20 х² = 20/5 х² = 4 х=+2; -2 б)3х²+5х=0 х выносим за скобку х(3х+5)=0 х = 0 3х+5=0 3х= -5 х = -(5/3) в)х²-5х-24=0 тут можно решить либо через дискриминант, либо по теореме Виета 1) через дискриминант: х²-5х-24=0 D= (-5) ² -( -24)*4 = 25+96 = 121 √121=11 х₁ = (-(-5) + 11) / 2 = (5+11)/2= 16/2 =8 х₂ = (-(-5)-11)/2 = (5-11) /2= -6/2= -3 2) по теореме Виета: х ₁+х₂ = -(-5)= 5 х₁*х₂= -24 х₁= 8 х₂ = -3 4.Разложите на множители х²-5х-24=0 (х+3)(х-8)=0 х² -8х+3х -24 = 0 ( решение можно посмотреть выше, во втором задании под буквой "в") 3. Диагональная прямая на 6 см больше одной из сторон и на 3 см больше другой. Найдите стороны прямоугольника (х-3)² +(х-6)² = х² х²-6х+9 + х² -12х + 36 = х² х² - 18х + 45 =0 1) по теореме Виета х ₁+х₂= - (-18) = 18 х₁*х₂ = 45 х₁= 15 х₂ = 3 2) через дискриминант D= 324-180=144 √144 =12 х₁ = (-(-18) + 12) / 2 = (18+12)/2= 30/2 =15 х₂ = (-(-18)-12)/2 = (18-12) /2= 6/2= 3 ...... ...... х = 15, тк в задаче говорилось, что одна из сторон меньше диагонали( то, что мы за х обозначили) на 3 см, а другая на 6, а 3-3=0, такого быть не может если диагональ равна 15, то стороны соответственно будут равны х-6=15-6=9 см х-3=15-3=12 см