Какие вопрсы можно задать о грроде екатеринбург
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Какие вопрсы можно задать о грроде екатеринбург
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Гость:
Почему наш город называется по-разному: Ekaterinburg и Yekaterinburg?
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