Найдите НОД 522 и 126, 138 и 96, 1513 и 204, 1022 и 56, 24 и 40, 172 и 32, 102492 и 84, 944 и 64. Помогите срочно !!! Дам 30 баллов

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НОД(522, 126) 522 = 261 * 2 = 2 * 3 * 87 = 2 * 3 * 3 * 29; 126 = 2 * 63 = 2 * 3 * 3 * 7 Общие цифры = 2, 3, 3 НОД(522, 126) = 2 * 3 * 3 = 18 Т.е. раскладываем каждое число на простые, затем выбираем общие (с учетом повторения!) и перемножаем их НОД(138, 96) = 6 НОД(1513 ,204) = 17 НОД(1022,56) = 14 НОД(24,40) = 8 НОД(172,32) = 4 НОД(102492,84) = 12 - тут проще перебрать все делители 84. 84 = 2*2*3*7. НОД(944,64) = 16