Выполните действия: а) 2/9+5/6 б) 7/15-9/20 в) 8/25×5/26 г) 4 4/9× 2 5/8 д) 5/8:3/8 е)3 4/15:2 4/5 Помогите. Б??ду очень благодарна :) :3
Математика
Выполните действия: а) 2/9+5/6 б) 7/15-9/20 в) 8/25×5/26 г) 4 4/9× 2 5/8 д) 5/8:3/8 е)3 4/15:2 4/5 Помогите. Б??ду очень благодарна :) :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2/9+5/6= 4/18+15/18=19/18 б) 7/15-9/20=28/60-27/60=1 в) 8/25*5/26=8/130 (сомневаюсь) г) 4 4/9*2 5/8=105/9-11 6/9 д) 5/8:3/8=5/8*8/3=5/3=1 2/3 е) 3 4/15:2 4/5=49/15:14/5=49/42=1 7/42=1 1/6
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