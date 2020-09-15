Выполните действия: а) 2/9+5/6 б) 7/15-9/20 в) 8/25×5/26 г) 4 4/9× 2 5/8 д) 5/8:3/8 е)3 4/15:2 4/5 Помогите. Б??ду очень благодарна :) :3

Математика

Выполните действия: а) 2/9+5/6 б) 7/15-9/20 в) 8/25×5/26 г) 4 4/9× 2 5/8 д) 5/8:3/8 е)3 4/15:2 4/5 Помогите. Б??ду очень благодарна :) :3

Автор: Гость