Составить текст из пяти предложений про полезность книги

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Составить текст из пяти предложений про полезность книги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю читать. В книгах описаны разные интересные истории. Это очень увлекательно. К тому же в книгах можно узнать много нового. Например из книги я узнал о том почему небо синее
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