Як реагує равлик виноградний на дотик?
Биология
Як реагує равлик виноградний на дотик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вiн ховаеться у свою хатинку-ракушку.
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