ПОМОГИТЕ!! Нужна сценка(сценарий сценки) Масленицы, Загадки для Масленицы Заклич??и или Объяснить чтоттакое *Гадание по блинам*. Помогите!!! Задали по музыке даю 20 баллов

Гость: Гость:

Зал, где проводится праздник, затемнен. Дети в зимней одежде читают стихи о зиме. Звучит песня. «Ах ты, зимушка-зима». Ведущая. Не пришла ли пора передать власть от зимы к весне-красне. Она уже не за горами. Поможем же весне, поможем солнцу в срок прийти на землю. Встанем в кружок, заведем хоровод. Исполняется хоровод с инсценировкой русской народной песни «Как на тоненький ледок». Ведущая. А поможет нам зиму проводить да весну встретить Масленица. Кто из вас готов позвать Масленицу? 1-й ученик. Душа ль ты моя, Масленица, Сахарные твои уста, Сладкая твоя речь! Приезжай ко мне в гости На широкий двор На горах покататься, В блинах покататься. 2-й ученик. Уж ты, моя Масленица, Красная краса, русая коса, Тридцати братьев сестра, Трех матушек дочка, Приезжай ко мне во тесовый дом Умом повеселиться, Речью насладиться. 3-й ученик. Приезжай, честная Масленица, Широкая боярыня, На семидесяти семи санях, На широкой лодочке В городе пировать! Ведущая. Нет, не идет что-то Масленица. Как же будем без нее весну встречать? Видно, придется всем вместе ее позвать. Давайте сделаем так: я начну звать Масленицу, а вы, ребята, повторяйте за мной каждую фразу. А в конце все вместе хором произнесем: «Приезжай, Масленица, в гости на широкой двор!». Ну-ка, попробуем (взмахивая руками, вместе с детьми репетирует повтор фразы). Теперь я буду Масленицу звать, буду ее хвалить, вы подхватывайте. Ведущий читает призыв, дети хором повторяют за ведущей каждую строчку. Ведущая. Дорогая гостья Масленица, Авдотьюшка Изотьевна, Дуня белая, Дуня румяная, Коса длинная, трехаршинная, Лента алая, двухполтинная, Платок беленький, новомодненький, Шуба синяя, лапти красные, Лапти частые, головастые, Приезжай, Масленица, в гости на широкий двор! К концу призыва включается полное освещение зала. Входит Масленица — нарядно одетая девушка с соломенной куклой в руках. С нею свита: лесные звери, несущие символ солнца, — украшенные лентами круги на палках. Ведущая. Здравствуй, дорогая Масленица! Здравствуйте, гости любезные! С вами мы всегда рады повеселиться на празднике проводов зимы холодной, встречи весны ясной! Надолго ли ты, Масленица, к нам пришла? Масленица. Всего на семь дней. Мой первый день — встреча, а седьмой — проводы. 4-й ученик. Наша Масленица дорогая Ненадолго к нам пришла. Мы думали — на семь недель. Оказалось — на семь дней. А с чем пришла ты, Масленица? Масленица. Встречают меня испокон сытостью и довольством. Ведь я знаменую праздник хозяйственного изобилия. Чем богаче Масленицу отпразднуете — тем богаче год будет. Ведущая. Мы встречаем тебя хороводом — поможем солнцу! Дети исполняет хоровод «Как на улице Метелица метет». Ведущая. Ребята, а теперь попросим у Масленицы угощения. Дети (хором). Тинка, тинка, подай блинка, Оладышка — подзабавышка, Масленица, блины печь — дело сложное, Растворю я квашенку на донышке, Поставлю квашонушку на столбушке, Будет моя квашенка полным-полна, Полным-полна, с краями ровна! Для выпечки блинов много секретов надо знать. Тесто ставят на снеговой воде, на дворе, когда восходит месяц, да еще и приговаривают: Месяц ты, месяц, Выгляни в окошко, Подуй на опару. Звери выносят бадейку (миску), покрытую вышитым полотенцем. Еще раз повторяют заклинание Масленице, надевают фартуки, берут сковородки, хвалят тесто. Звери. Хороша опара уродилась, пора и блины из нее печь! 1-й зверь. А ну-ка, угадай, что я делаю? (Показывает на сковородку и демонстрирует все, о чем говорит). На плешивого маслом капну, По плешивому тестом хлопну, Плешь обдеру да опять наведу. Дети (хором). Печешь блины! 2-й зверь. А кто таков Иван Громоков? Сел на конь и поехал в огонь. Исполняется русская народная песня Блины.