Как вы понимаете выражение " вдохновенная любовь к природе"

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Как вы понимаете выражение " вдохновенная любовь к природе"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наслаждение красивыми формами, красками, звуками и связанные с этим восприятия и представления; 2. Удивление перед разнообразием форм и явлений в природе, интерес перед новым, незнакомым, проистекающее отсюда стремление узнать, может быть, понять, объяснить наслаждение от успеха самостоятельных попыток и достижений в этой области; 3. Преклонение перед величием природы, ее возвышенной красотой, необъятностью, переходящее в чувство умиления, сознания собственного ничтожества, скоротечности нашего бытия перед лицом вечности, священный трепет перед бесконечностью
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