ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНЯК НАДО!!! ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО?
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНЯК НАДО!!! ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство - это группа людей, объединённых общим языком, общей территорией, культурой и историей, нередко религиозными взглядами, общей целью и задачами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Раздели каждую четвертую долю отрезка на 2 равные части какие доли отрезка получи??ись? сколько восьмых долей в трёх четвёртых отрезка? только отве...
Математика
Охотник прошел на север 8 км. затем повернул на запад и прошел 4 км. после чего снова повернул на север и прошел 3 км, потом повернул на восток и п...
Математика
Ширина стороны прямоугольника равна 12 метров а длина в 4 раза больше Чему равен пе??иметр прямоугольника
Литература