Раздели каждую четвертую долю отрезка на 2 равные части какие доли отрезка получи??ись? сколько восьмых долей в трёх четвёртых отрезка? только ответи на последний вопрос!!!

Математика

Раздели каждую четвертую долю отрезка на 2 равные части какие доли отрезка получи??ись? сколько восьмых долей в трёх четвёртых отрезка? только ответи на последний вопрос!!!

Автор: Гость