Составь уравнения и реши задачу в саду школьники посадили 3 ряда саженцев яблони,по 5 саженцев в каждом ряду, и несколько саженцев груши. всего они посадили 22 саженца. сколько саженцев груши посадили школьники в саду
Математика
Составь уравнения и реши задачу в саду школьники посадили 3 ряда саженцев яблони,по 5 саженцев в каждом ряду, и несколько саженцев груши. всего они посадили 22 саженца. сколько саженцев груши посадили школьники в саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*5=15 саженцев яблони22-15=7 саженцев груши
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