Составь уравнения и реши задачу в саду школьники посадили 3 ряда саженцев яблони,по 5 саженцев в каждом ряду, и несколько саженцев груши. всего они посадили 22 саженца. сколько саженцев груши посадили школьники в саду

Математика

Составь уравнения и реши задачу в саду школьники посадили 3 ряда саженцев яблони,по 5 саженцев в каждом ряду, и несколько саженцев груши. всего они посадили 22 саженца. сколько саженцев груши посадили школьники в саду

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