Золотая рыбка стоит 3 граша,сколько стоит 6 таких рыбак?
Математика
Золотая рыбка стоит 3 граша,сколько стоит 6 таких рыбак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача. легче некуда. 6*3=18 грашей.
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