Предложение со словом патетика на русском языке
Другие предметы
Предложение со словом патетика на русском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может подойти предложение, которое объясняет что такое патетика: Патетика – возвышенное, восторженное действие (слова или поступки) с высоким пафосом, оптимизмом, героическим началом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из прямоугольника со сторонами 11 см и 8 см вырезали 2 квадрата со стороной 5 см кажд??й.Найди площадь остальной фигуры.
Другие предметы
ПОМОГИТЕ!! Нужна сценка(сценарий сценки) Масленицы, Загадки для Масленицы Заклич??и или Объяснить чтоттакое *Гадание по блинам*. Помогите!!! Зада...