Предложение со словом патетика на русском языке

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Предложение со словом патетика на русском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может подойти предложение, которое объясняет что такое патетика: Патетика  – возвышенное,  восторженное действие (слова или поступки) с высоким пафосом,  оптимизмом, героическим началом.
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