1)На рисунке изображена _________. 2)Она относится к одноклеточным животным или _________. 3)Она передвигается с помощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена _______...

Биология
1)На рисунке изображена _________. 2)Она относится к одноклеточным животным или _________. 3)Она передвигается с помощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена ____________. 6)Цифрой 3 на рисунке обозначена _________. 7)Цифрой 4 на рисунке обозначена _______________. СРОЧНО ЛЮДИ ПОМОГИТЕ))))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Амеба 2)Эукариоты 3)Ложноножек 4)Ложноножка 5)Мембрана 6)Лизосома 7)Ядро
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