1)На рисунке изображена _________. 2)Она относится к одноклеточным животным или _________. 3)Она передвигается с помощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена _______...

Биология

1)На рисунке изображена _________. 2)Она относится к одноклеточным животным или _________. 3)Она передвигается с помощью ____________. 4)Цифрой 1 на рисунке обозначена _____________. 5)Цифрой 2 на рисунке обозначена ____________. 6)Цифрой 3 на рисунке обозначена _________. 7)Цифрой 4 на рисунке обозначена _______________. СРОЧНО ЛЮДИ ПОМОГИТЕ))))

Автор: Гость